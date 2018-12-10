Фіндиректор Huawei сподівається на звільнення під заставу через погане самопочуття
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Затримана в Канаді фінансова директорка Huawei Мен Ваньчжоу зажадала звільнити її під заставу через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Reuters з посиланням на матеріали судового засідання, передає УНН.
Мен Ваньчжоу повідомила, що після її затримання в неї різко підвищився артеріальний тиск вона була доставлена в лікарню для надання термінової допомоги. Вона запевнила, що не покине територію Канади до остаточного рішення про її екстрадицію в США і буде проживати в будинку свого чоловіка в Ванкувері. Фіндиректор Huawei вказала, що з цим канадським містом її пов'язують 15-річні ділові та особисті стосунки.
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Як повідомляв УНН, затримання в Канаді фінансового директора китайської телекомунікаційної компанії Huawei Мен Ваньчжоу, яка підлягає видачі США у зв’язку зі звинуваченнями в порушенні санкцій щодо Ірану, пов’язане з вчиненням незаконних грошових транзакцій через британський банк HSBC.
Раніше прем’єр Канади заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.
Як інформував УНН, посольство Китаю в Канаді обурене затриманням фінансового директора Huawei.