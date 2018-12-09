Невідомі намагались проникнути в будинок чоловіка фіндиректора Huawei
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Невідомі спробували проникнути в будинок у Ванкувері (провінція Британська Колумбія), який належить чоловікові фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Global News.
Спроба проникнення сталася вранці в неділю, 9 грудня. Як повідомляє поліція, всередині будівлі невідомі почали бійку з кимось із мешканців, після чого втекли з приміщення. За даними поліції ніхто не постраждав, правоохоронці поки нікого не затримали.
Телеканал додає, що будинок розташовано по одному з двох міських адрес, будови за якими знаходяться у власності у Лю Сяоцзуна.
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"Глобал ньюз" з посиланням на ряд китайських ЗМІ назвав цю людину чоловіком Мен Ваньчжоу. Крім того, зазначену адресу в п'ятницю в суді Ванкувера називали і адвокати фіндиректора Huawei, стверджуючи, що за нього проживає чоловік Мен Ваньчжоу і її дочка.
Як повідомляв УНН, затримання в Канаді фінансового директора китайської телекомунікаційної компанії Huawei Мен Ваньчжоу, яка підлягає видачі США у зв’язку зі звинуваченнями в порушенні санкцій щодо Ірану, пов’язане з вчиненням незаконних грошових транзакцій через британський банк HSBC.
Раніше прем’єр Канади заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.
Як інформував УНН, посольство Китаю в Канаді обурене затриманням фінансового директора Huawei.