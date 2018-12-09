Неизвестные пытались проникнуть в дом мужа финдиректора Huawei
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Неизвестные попытались проникнуть в дом в Ванкувере (провинция Британская Колумбия), который принадлежит мужу финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Global News.
Попытка проникновения произошла утром в воскресенье, 9 декабря. Как сообщает полиция, внутри здания неизвестные начали драку с кем-то из жителей, после чего сбежали из помещения. По данным полиции никто не пострадал, правоохранители пока никого не задержали.
Телеканал добавляет, что дом расположен по одному из двух городских адресов, строения по которым находятся в собственности у Лю Сяоцзуна.
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"Глобал ньюс" со ссылкой на ряд китайских СМИ назвал этого человека мужем Мэн Ваньчжоу. Кроме того, указанный адрес в пятницу в суде Ванкувера называли и адвокаты финдиректора Huawei, утверждая, что за него проживает человек Мэн Ваньчжоу и ее дочь.
Как сообщал УНН, задержания в Канаде финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, подлежащей выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций в отношении Ирана, связанное с совершением незаконных денежных транзакций через британский банк HSBC.
Ранее премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.
Как информировал УНН, посольство Китая в Канаде возмущено задержанием финансового директора Huawei.