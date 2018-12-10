Финдиректор Huawei надеется на освобождение под залог за плохого самочувствия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Задержанная в Канаде финансовая директор Huawei Мэн Ваньчжоу потребовала освободить ее под залог из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы судебного заседания, передает УНН.
Мэн Ваньчжоу сообщила, что после ее задержания за резко у неё увеличилось артериальное давление она была доставлена в больницу для оказания срочной помощи. Она заверила, что не покинет территорию Канады до окончательного решения о ее экстрадиции в США и будет проживать в доме своего мужа в Ванкувере. Финдиректор Huawei указала, что с этим канадским городом ее связывают 15-летние деловые и личные отношения.
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Как сообщал УНН, задержания в Канаде финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, подлежащей выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций в отношении Ирана, связанное с совершением незаконных денежных транзакций через британский банк HSBC.
Ранее премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.
Как информировал УНН, посольство Китая в Канаде возмущено задержанием финансового директора Huawei.