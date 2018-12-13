Глава МИД Канады: будущее финдиректора Huawei должен определить суд, а не политики

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 82861 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 185728 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 145392 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 209861 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 254772 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214322 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246907 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208423 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488997 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241507 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
81%
Популярные новости

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 8608 просмотра

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 8134 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 6688 просмотра

Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

6 апреля, 19:35 • 4884 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 6470 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 266684 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242609 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 328065 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488997 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580316 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33681 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 209860 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79841 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76255 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81775 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Глава МИД Канады: будущее финдиректора Huawei должен определить суд, а не политики

Киев • УНН

 • 7599 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Будущее финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу должны определять судебные инстанции, а не политики. Об этом в среду заявила журналистам в Оттаве канадский министр иностранных дел Христя Фриланд, информирует УНН со ссылкой на местные СМИ.

Глава МИД Канады: будущее финдиректора Huawei должен определить суд, а не политики

“Мэн Ваньчжоу была задержана (канадскими правоохранительными органами) согласно существующему между Канадой и США договору об экстрадиции, и в этом (деле) нет никакой политической составляющей”, — сказала она. Фриланд подчеркнула, что Канада и Соединенные Штаты являются правовыми государствами, поэтому “наши партнеры (по договору об) экстрадиции не должны пытаться политизировать юридические процессы”.

Фриланд добавила, что также уже обсудила эту ситуацию с госсекретарем США Майклом Помпео. В беседе с ним, по ее словам, министр также подчеркнула, что “Канада — это правовое государство, которое всегда четко следует закону”. Она добавила, что Оттава также находится в постоянном контакте и с китайской стороной относительно ситуации с Мэн Ваньчжоу. В частности, глава МИД обсуждала ее с китайским послом в Канаде, но подробностей она приводить не стала.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что мог бы вмешаться в дело министерства юстиции США в отношении финансового директора Huawei в случае, если это послужило бы интересам национальной безопасности страны или помогло бы заключить торговую сделку с КНР.

Как сообщал УНН, человек финдиректора Huawei готов внести за нее залог в размере 11 млн долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.86
Bitcoin
$78,437.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,035.34
Ethereum
$1,544.63