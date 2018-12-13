Глава МИД Канады: будущее финдиректора Huawei должен определить суд, а не политики

“Мэн Ваньчжоу была задержана (канадскими правоохранительными органами) согласно существующему между Канадой и США договору об экстрадиции, и в этом (деле) нет никакой политической составляющей”, — сказала она. Фриланд подчеркнула, что Канада и Соединенные Штаты являются правовыми государствами, поэтому “наши партнеры (по договору об) экстрадиции не должны пытаться политизировать юридические процессы”.

Фриланд добавила, что также уже обсудила эту ситуацию с госсекретарем США Майклом Помпео. В беседе с ним, по ее словам, министр также подчеркнула, что “Канада — это правовое государство, которое всегда четко следует закону”. Она добавила, что Оттава также находится в постоянном контакте и с китайской стороной относительно ситуации с Мэн Ваньчжоу. В частности, глава МИД обсуждала ее с китайским послом в Канаде, но подробностей она приводить не стала.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что мог бы вмешаться в дело министерства юстиции США в отношении финансового директора Huawei в случае, если это послужило бы интересам национальной безопасности страны или помогло бы заключить торговую сделку с КНР.

Как сообщал УНН, человек финдиректора Huawei готов внести за нее залог в размере 11 млн долларов.