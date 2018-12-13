В Китае задержали канадца, организовавшего встречи Ким Чен Ына и Денниса Родмана
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Власти Китая вероятно задержали гражданина Канады Майкла Спейвора, который помогал организовывать встречи бывшего американского профессионального баскетболиста Денниса Родмана с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на информированный источник, передает УНН.
По его данным, Спэйвор владеет международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Этот человек также помогал организовывать встречи Родмана и северокорейского лидера в КНДР.
Согласно записи в Twitter Спейвора от 9 декабря, он был в столице северокорейской провинции Хванхэ-Пукто городе Саривон, а 10 декабря намеревался прибыть в Сеул “на несколько дней” по делам. The Globe and Mail утверждает, что в КНДР канадец встречался с Ким Чен Ыном. Источник газеты сообщил, что именно этот человек мог звонить по телефону в посольство Канады в Пекине.
Пока неизвестно, имеет ли это прямое отношение к задержанию канадскими властями в начале этого месяца финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Это было сделано по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд в Ванкувере постановил выпустить ее под залог.
Как сообщал УНН, будущее финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу должны определять судебные инстанции, а не политики. Об этом в среду заявила журналистам в Оттаве канадский министр иностранных дел Фриланд.