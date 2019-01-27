Посол Канади в Китаї пішов у відставку на тлі скандалу з Huawei

“Минулої ночі (25 січня) я попросив Джона Маккаллума про відставку з посади посла Канади в Китаї і прийняв її”, — повідомив Трюдо.

Він подякував дипломату за службу і поінформував, що тимчасовим повіреним у справах країни в Китаї буде заступник Маккаллума Джим Нікель.

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У заяві прем’єра ані слова про причини відставки, але вона пішла майже відразу ж після заяв Маккаллума щодо ситуації з фіндиректором Huawei — Мен Ваньчжоу, які викликали хвилю негативних відгуків в політичному істеблішменті Канади.

Зокрема, 23 січня Маккаллум заявив, що у Мен Ваньчжоу, на його думку, є серйозні аргументи для того, щоб оскаржити свою екстрадицію з Канади в США, в тому числі через те, що її затримання пов’язане з порушенням американських санкцій проти Ірану , “під якими Канада не підписувалася”.

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Як повідомляв УНН, китайська влада вимагає від Канади негайно звільнити фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу і називає її арешт порушенням прав людини і міжнародних норм.

Німеччина висловила підтримку Канаді в її суперечці з Китаєм щодо компанії Huawei.

Нагадаємо, 1 грудня поліція Канади затримала фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу.

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюда заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.

У Китаї вважають, що затримання фіндиректора Huawei говорить про бажання США завдати удару по компанії.

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Невдовзі після арешту фіндиректора Huawei у Канаді, у Китаї затримали канадця, який організував зустрічі Кім Чен Ина і Денніса Родмана.

12 грудня суд у Канаді ухвалив рішення про екстрадицію Мен Ваньчжоу в США. Жінку відпустили під заставу у 10 млн канадських доларів очікувати екстрадиції у Ванкувері.