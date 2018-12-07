У Китаї вважають, що затримання фіндиректора Huawei говорить про бажання США завдати удару по компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Інцидент із затриманням на території Канади фінансового директора компанії Мен Ваньчжоу свідчить про прагнення влади Сполучених Штатів нанести удар по всій корпорації. Про це повідомила партійна китайська газета Global Times, інформує УНН.
“Це затримання для світової спільноти стало свідченням того, що в відношенні Huawei США переслідують чітко поставлену мету. Очевидно, що Вашингтон зловмисно намагається звинуватити цю компанію в певних прогріхах, підставити її під удар американського законодавства, — йдеться в редакційній статті, опублікованій виданням. — американська сторона намагається завдати удару по репутації Huawei, прагнучи за допомогою юридичних методів відвоювати ринок у цього техногіганта”.
Як відзначають автори, такі упереджені дії Сполучених Штатів вимагають справедливої реакції громадськості. “Huawei повинна зробити спробу здобути перемогу над обвинувачами, використавши для цього американське законодавство. Якщо США вживуть щодо неї самовільні заходи, справа прийме складний характер, однак у компанії як і раніше є досить простору для маневрування”, — вважають оглядачі газети.
У той же час вони відзначають, що Huawei навряд чи загрожують проблеми, з якими раніше зіткнулася китайська компанія ZTE. “У технологічному плані Huawei сильніше, ніж ZTE, до того ж ситуація в цілому відрізняється від періоду, коли ZTE зазнала репресій з боку США — є впевненість в тому, що Huawei має можливість і володіє мудрістю для подолання ризиків і мінімізації збитку, завданого їй діями американської сторони”, — резюмують автори.
Нагадуємо, нещодавно китайські державні ЗМІ опублікували думку, що “Україна втратить найбільше” від конфлікту РФ і Заходу.