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Китайські державні ЗМІ вважають, що "Україна втратить найбільше" від конфлікту РФ і Заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Ескалація конфлікту між Росією і західними країнами невигідна Україні, стабільності і територіальній єдності якої загрожують безпрецедентні виклики. Таку точку зору озвучила у вівторок державна китайська газета Global Times, коментуючи інцидент в Керченській протоці, інформує УНН.

“Україні судилося займати золоту середину між Заходом і РФ, її повний розворот до західних держав не обов’язково входить в плани США і Європи. Можливо, кращим сценарієм стануть добросусідські відносини як з Москвою, так і з європейською стороною, — йдеться в редакційній статті видання, що виступає в якості структурного підрозділу „Женьмінь Жибао“. — Київ заручився симпатією Заходу за конфронтацію з Росією (так вважають китайські журналісти — ред.). В емоційному плані Україна тяжіє до західних країн, проте такий настрій не відповідає її нинішнім інтересам: тепер, перебуваючи під потужним тиском російської сторони, національна єдність і стабільність Києва виявилися перед лицем безпрецедентних викликів”, — додає автор матеріалу.

Як відзначають оглядачі газети, подальша ескалація може привести до тривалої внутрішньої дестабілізації в самій Україні. “У цьому процесі українська сторона програє найбільше... У конфлікті з РФ вона завжди буде знаходитися в програшному положенні”, — відзначають автори, підкреслюючи, що ризики великі для обох сторін.

“НАТО і Євросоюз відреагували на конфлікт, який стався в неділю, найбільш оперативно. Вони вже довгий час займають сторону України — така тенденція виникла на основі їх прагнення посилювати тиск на Росію. А те, яка зі сторін права і винна, для них вже менш важливо”, — вирішили у виданні.

Варто додати, що видання Global Times — китайська щоденна газета, яка спеціалізується на висвітленні міжнародних подій, висвітлюючи позицію влади КНР, але в менш партійній формі.

Нагадуємо, офіційний Київ розраховує на сприяння США та інших держав у зміцненні Військово-морських сил України. Про це заявив у понеділок в ефірі телеканалу Fox News посол України в США Валерій Чалий.

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