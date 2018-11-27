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Посол України в інтерв'ю Fox News: Київ очікує допомоги Вашингтона в зміцненні своїх ВМС

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Офіційний Київ розраховує на сприяння США та інших держав у зміцненні Військово-морських сил України. Про це заявив у понеділок в ефірі телеканалу Fox News посол України в США Валерій Чалий, повідомляє УНН з посиланням на матеріали Fox News.

Говорячи про ситуацію навколо Керченської протоки він зазначив: “Ми чекаємо, що керівництво США займе дуже жорстку позицію. Ми як і раніше розраховуємо на підтримку України у військовій сфері і, думаю, вона продовжиться”.

“Коли ми отримали (протитанкові ракетні комплекси) Javelin, рівень обстрілів негайно знизився, дуже значно. Ось чому ми плануємо розширювати потенціал наших ВМС і ми зараз обговорюємо це з США та іншими державами”, — додав Чалий. На питання журналіста про те, чи можливі якісь кроки на цьому напрямку в найближчі дні, Чалий відповів негативно, пояснивши, що мова йде про “довгострокове стратегічне партнерство”.

Говорячи про затримання українських військовослужбовців, які перебували на кораблях, при проходженні з Чорного в Азовське море, Чалий зазначив: “На жаль, ми нічого не знаємо про наших солдатів. 23 солдата, шестеро з них поранені і один — в дуже важкому стані”.

Watch the latest video at foxnews.com

Нагадуємо, українські моряки, які були захоплені російськими прикордонниками біля узбережжя окупованого Криму, дають неправдиві свідчення під фізичним і психологічним тиском. Про це повідомляє УНН з посиланням на слова командувача Військово-морських сил України Ігоря Воронченка, сказані ним в ефірі одного з українських телеканалів, а також на прес-службу ВМС України.

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