Посол Украины в интервью Fox News: Киев ожидает помощи Вашингтона в укреплении своих ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Официальный Киев рассчитывает на содействие США и других государств в укреплении Военно-морских сил Украины. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает УНН со ссылкой на материалы Fox News.
Говоря о ситуации вокруг Керченского пролива он отметил: “Мы ждем, что руководство США займет очень жесткую позицию. Мы по-прежнему рассчитываем на поддержку Украины в военной сфере и, думаю, она продолжится”.
“Когда мы получили (противотанковые ракетные комплексы) Javelin, уровень обстрелов незамедлительно снизился, очень значительно. Вот почему мы планируем расширять потенциал наших ВМС и мы сейчас обсуждаем это с США и другими государствами”, — добавил Чалый. На вопрос журналиста о том, возможны ли какие-то шаги на этом направлении в ближайшие дни, Чалый ответил отрицательно, пояснив, что речь идет о “долгосрочном стратегическом партнерстве”.
Говоря о задержании украинских военнослужащих, которые находились на кораблях, при следовании из Черного в Азовское море, Чалый отметил: “К сожалению, мы ничего не знаем о наших солдатах. 23 солдата, шестеро из них ранены и один — в очень тяжелом положении”.
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Напоминаем, украинские моряки, которые были захвачены российскими пограничниками у побережья оккупированного Крыма, дают ложные показания под физическим и психологическим давлением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова командующего Военно-морских сил Украины Игоря Воронченко, сказанные им в эфире одного из украинских телеканалов, а также на пресс-службу ВМС Украины.