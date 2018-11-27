Командувач ВМС України: полонені моряки дають свідчення під тиском

За його словами: шестеро поранених моряків перебувають наразі у лікарні в Керчі.

“Троє військовослужбовців, один офіцер та двоє контрактників, які були поранені, знаходяться в лікарні міста Керчі. Кораблі знаходяться в пункті базування, де наразі дислокуються катера ФСБ. І вже певні докази про надання неправдивої інформації нашими матросами”, — сказав Воронченко в ефірі.

Він також повідомив, що полонені українці знаходяться у різних місцях Керчі, з ними зустрілися адвокати, але деталей зустрічі не навів.

Одночасно з цим, командування ВМС України на своїй сторінці у Facebook повідомило, що: “з розумінням ставляться до так званих свідчень українських військовослужбовців”.

“Військово-Морські Сили ЗС України з розумінням ставляться до так званих свідчень наших військовослужбовців, незаконно захоплених Росією у Керченській протоці, адже методи роботи спецслужб РФ ні для кого не є секретом... На відео — наші військові. Ми добре знаємо цих хлопців. Зараз вони зовсім інші, і кожен може побачити наслідки шаленого тиску на них. Але, це наші люди. Вони діяли законно, згідно норм міжнародного морського права й чинних договорів. Україна вживає усіх можливих зусиль для визволення своїх синів з полону, в тому числі долучаючи до цього світову спільноту”.

Нагадуємо, співробітники ФСБ опитали українських військовослужбовців, затриманих в Керченській протоці. Про це ТАРС повідомили в Центрі громадських зв’язків ФСБ, який поширив відео допиту.