Командующий ВМС Украины: пленные моряки дают показания под давлением
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинские моряки, которые были захвачены российскими пограничниками у побережья оккупированного Крыма, дают ложные показания под физическим и психологическим давлением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова командующего Военно-морских сил Украины Игоря Воронченко, сказанные им в эфире одного из украинских телеканалов, а также на пресс-службу ВМС Украины.
По его словам: шесть раненых моряков находятся сейчас в больнице в Керчи.
“Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где сейчас дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении ложной информации нашими матросами”, — сказал Воронченко в эфире.
Он также сообщил, что пленные украинцы находятся в разных местах Керчи, с ними встретились адвокаты, но деталей встреч не привел.
Одновременно с этим, командование ВМС Украины на своей странице в Facebook сообщило, что: “с пониманием относятся к так называемым свидетельствам украинских военнослужащих”.
“Военно-Морские Силы Украины с пониманием относятся к так называемым свидетельств наших военнослужащих, незаконно захваченных Россией в Керченском проливе, ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не секрет... На видео — наши военные. Мы хорошо знаем этих ребят. Сейчас они совсем другие, и каждый может увидеть последствия безумного давления на них. Но, это наши люди. Они действовали законно, согласно нормам международного морского права и действующих договоров. Украина принимает все возможные усилия для освобождения своих сыновей из плена, в том числе привлекая к этому мировое сообщество”.
Напоминаем, сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих, задержанных в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ, который распространил видео допроса.