“Украине суждено занимать золотую середину между Западом и РФ, ее полный разворот к западным государствам не обязательно входит в планы США и Европы. Возможно, лучшим сценарием станут добрососедские отношения как с Москвой, так и с европейской стороной, — говорится в редакционной статье издания, выступающего в качестве структурного подразделения „Жэньминь Жибао“. — Киев заручился симпатией Запада за конфронтацию с Россией (так считают китайские журналисты — ред.). В эмоциональном плане Украина тяготеет к западным странам, однако такой настрой не соответствует ее нынешним интересам: теперь, находясь под мощным давлением российской стороны, национальное единство и стабильность Киева оказались перед лицом беспрецедентных вызовов”.

Как отмечают обозреватели газеты, дальнейшая эскалация может привести к длительной внутренней дестабилизации в самой Украине. “В этом процессе украинская сторона проиграет больше всего... В конфликте с РФ она всегда будет находиться в проигрышном положении”, — отмечают авторы, подчеркивая, что риски велики для обеих сторон.

“НАТО и Евросоюз отреагировали на конфликт, который произошел в воскресенье, наиболее оперативно. Они уже долгое время занимают сторону Украины — такая тенденция возникла на основе их стремления усиливать давление на Россию. А то, какая из сторон права и виновата, для них уже менее важно”, — решили в издании.

Стоит добавить, что издание Global Times — китайская ежедневная газета, которая специализируется на освещении международных событий, освещая позицию властей КНР, но в менее партийной форме.

Напоминаем, официальный Киев рассчитывает на содействие США и других государств в укреплении Военно-морских сил Украины. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Fox News посол Украины в США Валерий Чалый.