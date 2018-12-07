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В Китае считают, что задержание финдиректора Huawei говорит о желании США нанести удар по компании

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Инцидент с задержанием на территории Канады финансового директора компании Мэн Ваньчжоу свидетельствует о стремлении власти Соединенных Штатов нанести удар по всей корпорации. Об этом сообщила партийная китайская газета Global Times, передает УНН.

В Китае считают, что задержание финдиректора Huawei говорит о желании США нанести удар по компании

“Это задержание для мирового сообщества стало свидетельством того, что в отношении Huawei США преследуют четко поставленную цель. Очевидно, что Вашингтон злонамеренно пытается обвинить эту компанию в неких проступках, подставить ее под удар американского законодательства, — говорится в редакционной статье, опубликованной изданием. — Американская сторона пытается нанести удар по репутации Huawei, стремясь при помощи юридических методов отвоевать рынок у этого техногиганта”.

Как отмечают авторы, такие предвзятые действия Соединенных Штатов требуют справедливой реакции общественности. “Huawei должна предпринять попытку одержать победу на обвинителями, использовав для этого американское законодательство. Если США предпримут в отношении нее произвольные меры, дело примет сложный характер, однако у компании по-прежнему есть достаточно пространства для маневрирования”, — полагают обозреватели газеты.

В то же время они отмечают, что Huawei вряд ли грозят проблемы, с которыми ранее столкнулась китайская компания ZTE. “В технологическом плане Huawei сильнее, чем ZTE, к тому же ситуация в целом отличается от периода, когда ZTE подверглась репрессиям со стороны США — есть уверенность в том, что Huawei располагает возможностью и обладает мудростью для преодоления рисков и минимизации ущерба, нанесенного ей действиями американской стороны”, — резюмируют авторы.

Напоминаем, недавно китайские государственные СМИ опубликовали мнение, что “Украина потеряет больше всего” от конфликта РФ и Запада.

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