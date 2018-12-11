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Суд вирішив випустити під заставу фіндиректора Huawei

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховний суд провінції Британська Колумбія, що у Канаді, прийняв рішення про екстрадицію фіндиректора компанії Huawei Мен Ваньчжоу в США. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання The Star Vancouver.

Суд вирішив випустити під заставу фіндиректора Huawei

“Фіндиректор Huawei була звільнена під заставу в 10 млн канадських доларів (7 млн доларів США): 7 млн канадських доларів (5,2 млн доларів США) з яких повинні бути готівкою... Вона залишиться у Ванкувері, де їй належить два будинки, поки вона очікує екстрадиції”, — йдеться у повідомленні видання.

Мен Ваньчжоу повинна сплатити витрати з моніторингу її перебування в країні, здати паспорти і залишитися в провінції. Їй також наказано залишатися дома з 11 години вечора до 6 години ранку.

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