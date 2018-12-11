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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд решил выпустить под залог финдиректора Huawei

Киев • УНН

 • 10102 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховный суд провинции Британская Колумбия, что в Канаде, принял решение об экстрадиции финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Star Vancouver.

Суд решил выпустить под залог финдиректора Huawei

"Финдиректор Huawei была освобождена под залог в 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США) 7 млн канадских долларов (5,2 млн долларов США) из которых должны быть наличными... Она останется в Ванкувере, где ей принадлежит два дома, пока она ожидает экстрадиции", - говорится в сообщении издания.

Мэн Ваньчжоу должна оплатить расходы по мониторингу ее пребывания в стране, сдать паспорта и остаться в провинции. Ей также предписано оставаться дома с 11:00 вечера до 6:00 утра.

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