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МЗС Канади: посла в Китаї звільнили через суперечливу позицію по Huawei

МЗС Канади: посла в Китаї звільнили через суперечливу позицію по Huawei

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо попросив піти у відставку посла країни в Китаї Джона Маккаллума через його суперечливу позицію у справі фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу. Про це в понеділок журналістам сказала глава канадського МЗС Христя Фріланд, передає УНН.

“Заяви посла Маккаллума (у справі Мен Ваньчжоу — ред.) не відповідали позиції уряду Канади. Головне завдання будь-якого посла нашої країни повинна полягати в точному висловлюванні позиції канадського уряду”, — пояснила міністр.

Нагадаємо, 27 січня стало відомо, що Маккаллум пішов у відставку після відповідного прохання Трюдо. У спеціальній заяві прем’єра не говорилося про причини відставки, але вона пішла майже відразу ж після заяв дипломата про ситуацію з фіндиректором Huawei, які викликали хвилю негативних відгуків в політичному істеблішменті Канади.

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Перед цим, 23 січня Маккаллум заявив, що, на його думку, у Мен Ваньчжоу є серйозні аргументи для того, щоб оскаржити свою екстрадицію з Канади в США, в тому числі з-за того, що її затримання пов’язане з порушенням американських санкцій проти Ірану, “під якими Канада не має підписувалася”.

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Як повідомляв УНН, китайська влада вимагає від Канади негайно звільнити фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу і називає її арешт порушенням прав людини і міжнародних норм.

Німеччина висловила підтримку Канаді в її суперечці з Китаєм щодо компанії Huawei.

Нагадаємо, 1 грудня поліція Канади затримала фіндиректора Huawei Мен Ваньчжоу.

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюда заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.

У Китаї вважають, що затримання фіндиректора Huawei говорить про бажання США завдати удару по компанії.

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Невдовзі після арешту фіндиректора Huawei у Канаді, у Китаї затримали канадця, який організував зустрічі Кім Чен Ина і Денніса Родмана.

12 грудня суд у Канаді ухвалив рішення про екстрадицію Мен Ваньчжоу в США. Жінку відпустили під заставу у 10 млн канадських доларів очікувати екстрадиції у Ванкувері.

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