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МИД Финляндии вызвал посла Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair

Киев • УНН

 • 13282 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла Беларуси Алексея Самосуева из-за инцидента с самолетом Ryanair. Госсекретарь потребовал немедленно освободить задержанных белорусского журналиста, бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Пратасевича и его девушку Софию Сапегу. Об этом сообщает МИД Финляндии в Twitter, передает УНН.

МИД Финляндии вызвал посла Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair

Цитата:

"Финляндия вызвала сегодня посла Беларуси господина Самосуева в МИД. Государственный секретарь (Матти - ред.) Анттонен выразил решительное осуждение Финляндией принудительной посадки рейса Ryanair и потребовал немедленного освобождения задержанных журналиста Рамана Пратасевича и Софии Сапеги", - говорится в сообщении.

Дополнение

Суд в Минске арестовал девушку Протасевича на два месяца.

Беларусь подтвердила задержание в Минске гражданки РФ Софии Сапеги на 72 часа.

Романа Протасевича задержали 23 мая, в воскресенье, около 15 часов дня. Самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. Кроме бывшего главного редактора NEXTA, на борту самолета находилась также девушка Романа - гражданка России София, которую тоже задержали.

Стало известно, что команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Вечером 24 мая, в сети появилось первое обращение белорусского журналиста Романа Протасевича после его задержания в аэропорту Минска. Задержанный утверждает, что не имеет проблем со здоровьем, правоохранители с ним максимально корректны.

Также в Министерстве внутренних дел Беларуси сделали заявление о местонахождении задержанного журналиста Романа Протасевича. Как отметил в сообщении в Telegram-канале пресс-секретарь силового ведомства, задержанный находится в СИЗО № 1 и на здоровье не жалуется.

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