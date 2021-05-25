МЗС Фінляндії викликав посла Білорусі після інциденту з літаком Ryanair

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"Фінляндія викликала сьогодні посла Білорусі пана Самосуєва до МЗС. Державний секретар (Матті - ред.) Анттонен висловив рішучий осуд Фінляндією примусової посадки рейсу Ryanair і зажадав негайного звільнення затриманих журналіста Рамана Пратасевича та Софії Сапеги", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Суд в Мінську заарештував дівчину Протасевича на два місяці.



Білорусь підтвердила затримання в Мінську громадянки РФ Софії Сапеги на 72 години.

Романа Протасевича затримали 23 травня, у неділю, близько 15-ї години дня. Літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. Крім колишнього головного редактора NEXTA, на борту літака перебувала також дівчина Романа - громадянка Росії Софія, яку теж затримали.

Стало відомо, що команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Увечері 24 травня, в мережі з'явилося перше звернення білоруського журналіста Романа Протасевича після його затримання в аеропорту Мінська. Затриманий стверджує, що не має проблем зі здоров'ям, правоохоронці з ним максимально коректні.

Також в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі зробили заяву про місце перебування затриманого журналіста Романа Протасевича. Як зазначив в повідомленні в Telegram-каналі прессекретар силового відомства, затриманий перебуває в СІЗО № 1 і на здоров'я не скаржиться.