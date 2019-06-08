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Актуальное
Мюллера обвинили в избирательности фактов в расследовании по Трампу

Мюллера обвинили в избирательности фактов в расследовании по Трампу

Киев  •  УНН

 • 11202 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Доклад спецпрокуроры США Роберта Мюллера связывает Килимника со спецслужбами России, но не упоминает, что он был информатором Госдепа - пишет расследователь Джон Соломон, забрасывая следствию по России избирательность. Обозреватели обвиняют в избирательности уже самого журналиста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Российско-украинский политический консультан, в прошлом многолетний коллега Пола Манафорта, Константин Килимник, которого отчет независимого прокурора США связал исключительно со спецслужбами России, в прошлом выступал ценным источником информации для Государственного департамента США о событиях в Украине и высоко ценился американскими дипломатами. Об этом пишет в издании The Hill журналист-расследователь Джон Соломон, говоря, что ознакомился с сотнями правительственных документов.

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Материал Соломона с восторгом восприняли сторонники президента Трампа и он сам. Публикация появилась на фоне усилий Демократической партии США по повторному просмотру материалов следствия относительно вмешательства России и поддержку идеи импичмента Трампа среди демократов.

Минюст США, который теперь возглавляет якобы приверженец Трампа Уильям Барр, занимающий по совместительству должность Генерального прокурора США, анализирует истоки следствия по России на предмет нарушений. Так Барр ранее заявлял, что американские спецслужбы шпионили за Дональдом Трампом. Законодатели-республиканцы также выступают за детальное рассмотрение вопроса возможной предвзятости следствия Роберта Мюллера против Дональда Трампа.

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Соломон считает, что отсутствие информации в отчете независимого прокурора США Мюллера по контактов Килимника с правительством США до избрания Трампа, дает основания поставить вопрос относительно объективности и незаангажированности следствия. На то, что Килимник выступал источником правительства США, ранее обращали внимание журналисты The New York Times, Politico.

Джон Соломон известен расследованиями, связанными со следствием в США по вмешательству России, в которых привлекал внимание к признакам предвзятости в работе следователей. Критики характеризуют Соломона как лоббиста. Между тем его публикации неоднократно содержали факты и документы, связанные со следствием относительно вмешательства России и др. С Соломоном ранее общался генпрокурор Украины Юрий Луценко, председатель САП Назар Холодницкий. Украинские чиновники отвечали на вопросы Соломона об обстоятельствах дела Манафорта, связанные с Украиной, расследование в отношении компании “Burisma holdings” и др.

Отдельные фрагменты материалов Джона Соломона по Украине, по мнению обозревателей, содержали неточности, представляли события в Украине не во всей полноте, или же выборочно. Ряд журналистов, обозревателей в США обвинили Соломона в политической ангажированности в его публикациях.

В статье по Килиминику Соломон отмечает, что тот еще в мае 2016 года во время визита в США представил план разрешения ситуации в Донбассе Администрации Обамы. Соломон обращает внимание, что этот контакт Килимника с Администрацией Обамы не вызвал у следователей вопросов, хотя представления варианта того же плана уже избирательной кампании Трампа позже стало объектом особого внимания СМИ США и независимого прокурора Мюллера, который отнесся к этому событию, как подозрительной.

“Поэтому тот факт, что Килимник передал мирный план избирательному штабу Трампа в августе 2016 года привлек внимание Мюллера, как потенциально подозрительный, а вот то, что еще раньше его получила Администрация Обамы — не упоминается. Такое в мире розвдикы могли бы назвать “обман путем неупоминание”, — пишет Соломон.

Как отмечает Соломон, Килимник часто проводил встречи с дипломатами политического отдела Посольства США в Украине, иногда несколько раз в неделю. Килимник информировал посольство о Януковиче и его окружения. Дипломаты Александр Касаноф и Эрик Шульц считали Килмника настолько ценным, что не указывали его имя в посольских отчетах, опасаясь, что ему может быть нанесен ущерб, если отчеты попадут в WikiLeaks, говорится в статье.

В отчете Мюллера, изданном по результатам следствия, отмечается, что Килимник связан с российской разведкой, а информация о его контактах с правительством США отсутствует, пишет Соломон.

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Соломон отмечает, что тот факт, что эту информацию не были включены в окончательный отчет спецпрокурора, создает неверный портрет Килмника. “Что еще обходит отчет?” — спрашивает Соломон.

“Если целью доклада Мюллера была прозрачность то, почему он не рассказал, что Килимник помогал Госдепа и фокусировался только на его контактах с Россией?” — твитнул Джон Соломон.

Отдельные комментаторы отмечают, что информация, о которой сообщает Соломон, не был тайной и раньше, а ее часть была включена в докладе Роберта Мюллера.

“Это было почти полностью озвучено в доступных общественности судебных документах и ​​в докладе Мюллера. Судья по делу Манафорта не счел это релевантным к вопросу связей Килимника с Россией”, — твитнул журналист издания Politico Кайл Чейни.

“Это (информацию Соломона — прим.) Не является ни чем-то новым, ни чем-то постыдным; контакты между Килимником и посольством США в Киеве уже стали любимой темой адвокатов Манафорта. Это также пространно обсуждался во время слушаний по нарушениям соглашения Манафорта со следствием несколько месяцев назад”, — твитнул известный американский политический обозреватель и журналист, представляющий себя в Twitter, как @nycsouthpaw.

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Между тем, как представляется, текст доклада Мюллера не уделяет внимания контактам Килимника с предыдущей администрацией США, передаче им плана по Донбасса в Госдеп в мае 2016-го (сам факт встречи Килимника с представителями Госдепа тогда упоминается единственным предложением без указания подробностей содержания и т.д. — прим).

Материал Соломона привлек внимание президента США Дональда Трампа.

“Джон Соломон: Фактические ошибки, отсутствие важной информации в докладе Мюллера указывают на то, что она вполне предвзятое против Трампа”, — твитнул Дональд Трамп.

Дональд Трамп, который ранее высказывал удовлетворение выводами доклада Мюллера об отсутствии доказательств сговора штаба Трампа с Россией, в последнее время резко критикует экс-специального прокурора. Это может быть связано с тем, что недавняя пресс-конференция Мюллера была воспринята Демократической партией как сигнал от Мюллера о поддержке идеи импичмента Трампа.

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Материал Мюллера поздравил конгрессмен-республиканец Марк Мидовс.

“Пресс-конференция Мюллера создала у демократов ложное впечатление, что обнародование дополнительной информации дает им политическое преимущество. Наоборот. Вскоре американцы узнают о коррумпированных истоки докладе Мюллера и недостатки виснокив, которые она содержит. Если наши СМИ копнут, то тоже узнают”, — заявил Мидовс в Twitter.

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