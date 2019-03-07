Один з ділових партнерів Манафорта заявив ЗМІ, що не мав зв'язків з розвідкою РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Костянтин Килимник, один з фігурантів розслідування втручання РФ у американські вибори, заявив журналістам газети The Wall Street Journal, що, всупереч твердженням властей США, “не має жодних зв’язків з російськими розвідувальними службами”, повідомляє УНН з посиланням на відповідний матеріал.
Газета стверджує, що Килимник має російське громадянство, раніше працював в Україні, а зараз живе в Москві. Він був в минулому діловим партнером Пола Манафорта, колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа. У публікації йдеться, що, за версією спецпрокурора США Роберта Мюллера, який проводить розслідування щодо впливу Росії на вибори, Килимник пов’язаний з розвідувальними службами РФ. Опоненти Трампа стверджували, що Килимник міг бути посередником між штабом республіканця і Москвою.
“Я ніколи не був пов’язаний з розвідувальними службами Росії”, — наводить газета текст електронного листа, отриманого, як зазначається, від Килимника. Він також повідомив, що американська сторона навмисне намагається “подати його відсутньою ланкою в історії, побудованої на хиткому ґрунті”.
Як говориться в публікації, журі присяжних, сформоване раніше за запитом Мюллера, пред’явило Килимнику звинувачення в “наданні впливу на свідків” у зв’язку зі спробами Манафорта вести лобістську діяльність без необхідної реєстрації в Україні в 2012 році. Апарат Мюллера також стверджував, що Манафорт в 2016 році надав Килимнику певні відомості, що стосуються опитувань громадської думки щодо настроїв громадян під час виборчої кампанії в США.
“Наші бесіди носили дуже загальний характер, під час них не було будь-якого предметного обговорення опитувань в США або будь-яких інших тем, які не були загальновідомими”, — наводить газета коментар Килимника на цей рахунок. Він також повідомив, що не планує приїжджати в США.
Як повідомляв УНН, у США до розслідування стосовно Трампа залучили експерта по боротьбі з оргзлочинністю РФ.