У США до розслідування стосовно Трампа залучили експерта по боротьбі з оргзлочинністю РФ

Як зазначає видання, мова йде про Деніела Голдмана, який з 2007 року по 2017 рік працював помічником прокурора Південного округу штату Нью-Йорк. Він займався справами, за якими звинувачення в шахрайстві, відмиванні коштів та інших злочинах були пред’явлені понад 30 людям, багато хто з них були пов’язані з Росією. Голдман стане радником спецкомітету, а також директором з проведення розслідувань.

У лютому Шіфф заявив, що очолюваний ним спецкомітет відновить розслідування щодо спроб втручання РФ у американські президентські вибори, а також у зв’язку з твердженнями про наявність змови між передвиборчим штабом Трампа і Москвою. Цей же комітет в минулому році завершив аналогічний розгляд і не виявив жодних зв’язків Трампа з Росією, а також зробив висновок про те, що ні РФ, ні інші держави не вплинули на результат виборів, хоча і намагалися цього домогтися. На той момент комітет контролювався республіканцями, які мали більшість в нижній палаті Конгресу. Після проміжних виборів у 2018 році контроль над комітетом отримали демократи.

Нагадуємо, Палата представників США направила запити декільком громадянам РФ, які співпрацювали з Трампом.