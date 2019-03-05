У США до розслідування стосовно Трампа залучили експерта по боротьбі з оргзлочинністю РФ

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Голова спецкомітету з розвідки нижньої палати Конгресу США Адам Шіфф (демократ від штату Каліфорнія) залучив до розслідування щодо адміністрації американського президента Дональда Трампа екс-співробітника прокуратури, який спеціалізується на справах, пов’язаних з організованою злочинністю в Росії. Про це повідомив журнал The New Yorker, передає УНН.

Як зазначає видання, мова йде про Деніела Голдмана, який з 2007 року по 2017 рік працював помічником прокурора Південного округу штату Нью-Йорк. Він займався справами, за якими звинувачення в шахрайстві, відмиванні коштів та інших злочинах були пред’явлені понад 30 людям, багато хто з них були пов’язані з Росією. Голдман стане радником спецкомітету, а також директором з проведення розслідувань.

У лютому Шіфф заявив, що очолюваний ним спецкомітет відновить розслідування щодо спроб втручання РФ у американські президентські вибори, а також у зв’язку з твердженнями про наявність змови між передвиборчим штабом Трампа і Москвою. Цей же комітет в минулому році завершив аналогічний розгляд і не виявив жодних зв’язків Трампа з Росією, а також зробив висновок про те, що ні РФ, ні інші держави не вплинули на результат виборів, хоча і намагалися цього домогтися. На той момент комітет контролювався республіканцями, які мали більшість в нижній палаті Конгресу. Після проміжних виборів у 2018 році контроль над комітетом отримали демократи.

Нагадуємо, Палата представників США направила запити декільком громадянам РФ, які співпрацювали з Трампом.

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