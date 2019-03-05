В США к расследованию в отношении Трампа привлекли эксперта по борьбе с оргпреступностью РФ

Как отмечает издание, речь идет о Дэниеле Голдмане, который с 2007 года по 2017 год работал помощником прокурора Южного округа штата Нью-Йорк. Он занимался делами, по которым обвинения в мошенничестве, отмывании средств и других преступлениях были предъявлены свыше 30 человекам, многие из них были связаны с Россией. Голдман станет советником спецкомитета, а также директором по проведению расследований.

В феврале Шифф заявил, что возглавляемый им спецкомитет возобновит расследование относительно попыток вмешательства РФ в американские президентские выборы, а также в связи с утверждениями о наличии сговора между предвыборным штабом Трампа и Москвой. Этот же комитет в прошлом году завершил аналогичное разбирательство и не выявил никаких связей Трампа с Россией, а также сделал вывод о том, что ни РФ, ни другие государства не оказали влияния на исход выборов, хотя и пытались этого добиться. На тот момент комитет контролировался республиканцами, имевшими большинство в нижней палате Конгресса. После промежуточных выборов в 2018 году контроль над комитетом получили демократы.

Напоминаем, Палата представителей США направила запросы нескольким гражданам РФ, сотрудничавших с Трампом.