Палата представників США направила запити декільком громадянам РФ, які співпрацювали з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Глава комітету Палати представників з юридичних питань направив 81 лист з проханням надати документи в зв’язку з розслідуванням, яке проводить нижня палата Конгресу. Всі вони підписані главою комітету Джеррі Надлером, передає УНН.
Всі листи містять однаковий текст, в якому йдеться про необхідність захистити основи конституційного ладу США. У зв’язку з цим конгресмени хочуть з’ясувати, чи не було в діях президента країни ознак зловживання владою та перешкоджання правосуддю.
Серед адресатів Надлера є і російські громадяни. Зокрема від Віктора Вексельберга Палата представників вимагає документи щодо його зустрічей з Трампом в червні 2016 року і фінансових відносинах з членами передвиборчого штабу майбутнього президента.
Від компанії Concord Management and Consulting (адресатом називається Євген Прігожин) Палата представників хоче отримати свідоцтва контактів її представників з людьми з оточення Трампа, а також сайтом Wikileaks.
Від Іраклія Кавеладзе, який брав участь у зустрічі з сином Трампа, Палата представників зажадала деталей його контактів з Трампом, Полом Манафортом, Джаредом Кушнером, Джеффом Сешнсом.
Зацікавив Надлера і засновник Wikileaks Джуліан Ассанж.
В основному згадані в повідомленні комітету з юридичних справ особи згадувалися в розслідуванні комісії Роберта Мюллера про можливе втручання Росії в президентські вибори в США. Остання два роки шукала зв’язки Трампа з російськими політиками і чиновниками, проте до цих пір не прийшла до остаточних висновків.
Як повідомляв УНН, екс-адвокат Трампа назвав президента США “расистом” та “аферистом”.