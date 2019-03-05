Палата представників США направила запити декільком громадянам РФ, які співпрацювали з Трампом

Всі листи містять однаковий текст, в якому йдеться про необхідність захистити основи конституційного ладу США. У зв’язку з цим конгресмени хочуть з’ясувати, чи не було в діях президента країни ознак зловживання владою та перешкоджання правосуддю.

Серед адресатів Надлера є і російські громадяни. Зокрема від Віктора Вексельберга Палата представників вимагає документи щодо його зустрічей з Трампом в червні 2016 року і фінансових відносинах з членами передвиборчого штабу майбутнього президента.

Від компанії Concord Management and Consulting (адресатом називається Євген Прігожин) Палата представників хоче отримати свідоцтва контактів її представників з людьми з оточення Трампа, а також сайтом Wikileaks.

Від Іраклія Кавеладзе, який брав участь у зустрічі з сином Трампа, Палата представників зажадала деталей його контактів з Трампом, Полом Манафортом, Джаредом Кушнером, Джеффом Сешнсом.

Зацікавив Надлера і засновник Wikileaks Джуліан Ассанж.

В основному згадані в повідомленні комітету з юридичних справ особи згадувалися в розслідуванні комісії Роберта Мюллера про можливе втручання Росії в президентські вибори в США. Остання два роки шукала зв’язки Трампа з російськими політиками і чиновниками, проте до цих пір не прийшла до остаточних висновків.

Як повідомляв УНН, екс-адвокат Трампа назвав президента США “расистом” та “аферистом”.