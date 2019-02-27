Екс-адвокат Трампа назвав президента США "расистом" та "аферистом"

"Я даю свідчення, щоб забезпечити захист моєї родини від загроз президента", - заявив Коен на слуханнях у наглядовому комітету Палати представників Конгресу США у середу, 27 лютого.

За словами Коена, йому соромно за те, що він прикривав діяння Трампа. Коен додав, що ще до президентства Трамп знав, що WikiLeaks під час виборчої кампанії 2016 року оприлюднить дані з листування демократів, зокрема ті, що компроментують Гілларі Клінтон.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-адвокат президента США заявив, що не має ніяких даних про змову Трампа з РФ

Коен також розповів, що Трамп ображав афроамериканців. "Одного разу він запитав у мене, чи можу я назвати країну, котрою управляє чорношкіра людина, яка б не була "гадюшником". Це було, коли Барак Обама був президентом США", - наголосив Коен.

Перед виступом Коена у комітеті депутати-республіканці наголосили, що його заяви будуть недостовірними. Коену закинули те, що він вчасно не надав членам комітету для ознайомлення свої заяви та докази. Дональд Трамп також звинувачує свого екс-адвоката у брехні.

Як інформував УНН, у грудні 2018 року колишнього адвоката президента США Дональда Трампа засудили до трьох років в’язниці. Майкла Коена визнали винним в ухиленні від сплати податків, порушенні закону про фінансування виборчої кампанії і наданні неправдивої інформації Конгресу.

За версією слідства, Коен брав участь у таємній передачі 130 тисяч доларів двом жінкам, які взяли гроші в обмін на мовчання про ймовірні любовні зв’язки з Трампом. По-друге, за даними слідства, він збрехав Конгресу про будівельні плани президента США в Москві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аналітики назвали 18 причин, за якими Трамп може бути агентом Кремля

Коен, який почне відбувати свій тюремний термін в березні, стверджував, що Трамп особисто розпорядився про виплати і при цьому усвідомлював незаконність своїх дій. Сам президент неодноразово заявляв про зворотне.