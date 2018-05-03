Адвокат: Трамп відшкодував гроші за мовчання екс-порноактриси
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп відшкодував 130 тисяч доларів своєму адвокату, які той передав актрисі фільмів для дорослих в обмін на мовчання з приводу її ймовірного сексуального зв'язку з президентом. Про це заявив колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, який в квітні приєднався до юридичної команди Трампа, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Трамп заявляв, що не знав про виплати актрисі Стормі Деніелс, яка стверджує, що в 2006 році вона провела ніч з Трампом.
Адвокат Трампа Майкл Коуен виплатив зазначену суму в 2016 році, зажадавши, щоб Деніелс не поширювалася про сексуальний зв'язок, що нібито мав місце перед президентськими виборами.
В інтерв'ю Fox News колишній федеральний прокурор Джуліані, який є давнім другом Трампа, заявив, що президент знав про виплату 130 тисяч доларів і відшкодував витрати Коуена.
"Вони провели це через юридичну фірму, і президент відшкодував цю суму", - сказав Джуліані.
За його словами, ця виплата не порушувала законів про фінансування виборчих кампаній, оскільки гроші не були взяті з виборчого фонду Трампа.
Раніше газета The New York Times повідомила, що ФБР провело обшук в офісі адвоката президента США і конфіскувало документи, включно з листуванням Коена з Трампом, і документи, що стосуються виплат порноактрисі Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффорд).