Адвокат: Трамп відшкодував гроші за мовчання екс-порноактриси

КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп відшкодував 130 тисяч доларів своєму адвокату, які той передав актрисі фільмів для дорослих в обмін на мовчання з приводу її ймовірного сексуального зв'язку з президентом. Про це заявив колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, який в квітні приєднався до юридичної команди Трампа, передає УНН з посиланням на Голос Америки.