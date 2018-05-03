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Адвокат: Трамп відшкодував гроші за мовчання екс-порноактриси

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп відшкодував 130 тисяч доларів своєму адвокату, які той передав актрисі фільмів для дорослих в обмін на мовчання з приводу її ймовірного сексуального зв'язку з президентом. Про це заявив колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, який в квітні приєднався до юридичної команди Трампа, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Адвокат: Трамп відшкодував гроші за мовчання екс-порноактриси

Трамп заявляв, що не знав про виплати актрисі Стормі Деніелс, яка стверджує, що в 2006 році вона провела ніч з Трампом.

Адвокат Трампа Майкл Коуен виплатив зазначену суму в 2016 році, зажадавши, щоб Деніелс не поширювалася про сексуальний зв'язок, що нібито мав місце перед президентськими виборами.

В інтерв'ю Fox News колишній федеральний прокурор Джуліані, який є давнім другом Трампа, заявив, що президент знав про виплату 130 тисяч доларів і відшкодував витрати Коуена.

"Вони провели це через юридичну фірму, і президент відшкодував цю суму", - сказав Джуліані.

За його словами, ця виплата не порушувала законів про фінансування виборчих кампаній, оскільки гроші не були взяті з виборчого фонду Трампа.

Раніше газета The New York Times повідомила, що ФБР провело обшук в офісі адвоката президента США і конфіскувало документи, включно з листуванням Коена з Трампом, і документи, що стосуються виплат порноактрисі Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффорд).

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