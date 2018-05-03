Адвокат: Трамп возместил деньги за молчание экс-порноактрисы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп возместил 130 тысяч долларов своему адвокату, которые тот передал актрисе фильмов для взрослых в обмен на молчание по поводу ее предполагаемой сексуальной связи с президентом. Об этом заявил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который в апреле присоединился к юридической группе Трампа, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Трамп заявлял, что не знал о выплатах актрисе Сторми Дэниелс, утверждающей, что в 2006 году она провела ночь с Трампом.
Адвокат Трампа Майкл Коуэн выплатил указанную сумму в 2016 году, потребовав, чтобы Дэниелс не распространялась о сексуальной связи, якобы имевшей место перед президентскими выборами.
В интервью Fox News бывший федеральный прокурор Джулиани, который является давним другом Трампа, заявил, что президент знал о выплате 130 тысяч долларов и возместил затраты Коуэну.
"Они провели это через юридическую фирму, и президент возместил эту сумму", – сказал Джулиани.
По его словам, эта выплата не нарушала законов о финансировании избирательных кампаний, поскольку деньги не были взяты из избирательного фонда Трампа.
Ранее газета The New York Times сообщила, что ФБР провело обыск в офисе адвоката президента США и конфисковало документы, включая переписку Коэна с Трампом, и документы, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя - Стефани Клиффорд).