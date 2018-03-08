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Колишня модель журналу Playboy заявила, що Трамп зраджував з нею дружині в 2006-2007 роках

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Акторка і фотомодель, яка знімалася для журналу Playboy, Карен Макдугал стверджує, що діючий президент США Дональд Трамп у 2006-2007 роках зраджував з нею своїй дружині Меланії. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал The New Yorker.

Один з друзів Макдугал надав співробітникам видання вісім сторінок з текстом, написаним її рукою. Акторка, якій зараз 46 років, підтвердила їх автентичність. З цих записів випливає, що зв’язок між Трампом і Макдугал мав місце з червня 2006 року по квітень 2007 року. Дружиною американського лідера з 2005 року є уродженка Словенії Меланія Трамп, їх син Беррон народився в 2006 році.

За словами Макдугал, їх з Трампом зустрічі переважно мали місце в готелі в Беверлі-Хіллз (штат Каліфорнія). Після першої з них мільярдер запропонував актрисі заплатити, та відмовилася. У наступні місяці Трамп компенсував витрати на транспорт, які несла Макдугал. При цьому він наполягав на тому, щоб квитки на літак вона купувала сама, щоб між нею і мільярдером не можна було простежити будь-які фінансові зв’язки.

Макдугал повідомила, що в 2016 році їй заплатили 150 тис. доларів США співробітники компанії American Media, якій належить видання National Enquirer, за права на публікацію її історії. При цьому матеріал так і не був надрукований. Макдугал вважає, що в дійсності видання пішло на цю угоду для того, щоб приховати інформацію про те, що сталося. Журнал зазначає, що власник American Media Девід Пекер є другом Трампа.

У Білому домі прокоментували публікацію наступним чином: “Це стара історія і лише нова сфабрикована новина. Президент заявляє, що у нього ніколи не було стосунків з Макдугал”.

Нагадаємо, колишня американська порноакторка, режисер і сценарист порнофільмів Стефані Кліффорд (відома також як Стормі Деніелс) подала у вівторок позов із вимогою визнати недійсною угоду, що зобов'язує її зберігати у таємниці інтимний зв'язок з Дональдом Трампом, який мав місце більше 10 років тому. Підставою для такого кроку стала відсутність у документі підпису нинішнього президента США.

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