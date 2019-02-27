Екс-адвокат президента США заявив, що не має ніяких даних про змову Трампа з РФ

ukru
22 березня, 17:51 • 106718 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 161897 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 136030 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 135227 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 125013 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 115799 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 161981 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 170997 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157086 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 271616 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
5.3 м/с
40 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 106559 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 108621 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 104662 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 106140 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 55373 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 189072 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 271552 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 231485 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 213982 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 178876 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 85408 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 81133 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 94894 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 76590 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 101384 перегляди
Актуальне
Екс-адвокат президента США заявив, що не має ніяких даних про змову Трампа з РФ

Екс-адвокат президента США заявив, що не має ніяких даних про змову Трампа з РФ

Київ • УНН

 • 8573 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Колишній особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен підтвердив, що не має ніякими відомостями, що підтверджують достовірність підозр з приводу змови нинішнього президента США з посадовими особами в Росії напередодні американських виборів в листопаді 2016 року. Нові свідчення під присягою на цю тему Коен дав у середу на слуханнях в комітеті з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу, передає УНН.

"Як я вказав у своєму вступному слові, я б не використовував фразу "участь в змові", - визнав Коен, відповідаючи на питання Деббі Вассерман-Шульц (демократ, від штату Флорида), що стосуються передбачуваного взаємодії виборчого штабу Трампа з владою Росії до виборів 2016 року.

"Чи було щось дивне в неодноразовому вихвалянні президента (Росії Володимира) Путіна (Трампом)? Так. Але я насправді не впевнений, що можу відповісти на це питання в плані "змови", - заявив Коен.

"Я не був частиною виборчої кампанії (Трампа), не знаю про інших розмовах, які відбулися у пана Трампа з іншими особами. Просто є дуже багато точок, які, як здається, ведуть в одному напрямку", - додав колишній адвокат.

"Були задані питання щодо того, чи відомо мені про прямих свідченнях того, що пан Трамп або його виборча кампанія знаходилися в змові з Росією. Чи не відомо. Хочу ясно (сказати це). Проте у мене є свої підозри", - йдеться в тексті вступного слова Коена.

Колишній адвокат глави адміністрації США також стверджував, що "бажання пана Трампа здобути перемогу" на виборах в 2016 році "змусило б" його "працювати з ким завгодно".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп та його оточення контактували з Росією понад 100 разів до його інавгурації

Як інформував УНН, у грудні 2018 року колишнього адвоката президента США Дональда Трампа засудили до трьох років в’язниці. Майкла Коена визнали винним в ухиленні від сплати податків, порушенні закону про фінансування виборчої кампанії і наданні неправдивої інформації Конгресу.

За версією слідства, Коен брав участь у таємній передачі 130 тисяч доларів двом жінкам, які взяли гроші в обмін на мовчання про ймовірні любовні зв’язки з Трампом. По-друге, за даними слідства, він збрехав Конгресу про будівельні плани президента США в Москві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аналітики назвали 18 причин, за якими Трамп може бути агентом Кремля

Коен, який почне відбувати свій тюремний термін в березні, стверджував, що Трамп особисто розпорядився про виплати і при цьому усвідомлював незаконність своїх дій. Сам президент неодноразово заявляв про зворотне.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40