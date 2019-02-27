Екс-адвокат президента США заявив, що не має ніяких даних про змову Трампа з РФ

"Як я вказав у своєму вступному слові, я б не використовував фразу "участь в змові", - визнав Коен, відповідаючи на питання Деббі Вассерман-Шульц (демократ, від штату Флорида), що стосуються передбачуваного взаємодії виборчого штабу Трампа з владою Росії до виборів 2016 року.

"Чи було щось дивне в неодноразовому вихвалянні президента (Росії Володимира) Путіна (Трампом)? Так. Але я насправді не впевнений, що можу відповісти на це питання в плані "змови", - заявив Коен.

"Я не був частиною виборчої кампанії (Трампа), не знаю про інших розмовах, які відбулися у пана Трампа з іншими особами. Просто є дуже багато точок, які, як здається, ведуть в одному напрямку", - додав колишній адвокат.

"Були задані питання щодо того, чи відомо мені про прямих свідченнях того, що пан Трамп або його виборча кампанія знаходилися в змові з Росією. Чи не відомо. Хочу ясно (сказати це). Проте у мене є свої підозри", - йдеться в тексті вступного слова Коена.

Колишній адвокат глави адміністрації США також стверджував, що "бажання пана Трампа здобути перемогу" на виборах в 2016 році "змусило б" його "працювати з ким завгодно".

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Як інформував УНН, у грудні 2018 року колишнього адвоката президента США Дональда Трампа засудили до трьох років в’язниці. Майкла Коена визнали винним в ухиленні від сплати податків, порушенні закону про фінансування виборчої кампанії і наданні неправдивої інформації Конгресу.

За версією слідства, Коен брав участь у таємній передачі 130 тисяч доларів двом жінкам, які взяли гроші в обмін на мовчання про ймовірні любовні зв’язки з Трампом. По-друге, за даними слідства, він збрехав Конгресу про будівельні плани президента США в Москві.

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Коен, який почне відбувати свій тюремний термін в березні, стверджував, що Трамп особисто розпорядився про виплати і при цьому усвідомлював незаконність своїх дій. Сам президент неодноразово заявляв про зворотне.