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Компанія Трампа планувала подарувати Путіну пентхаус за 50 млн доларів

Компанія Трампа планувала подарувати Путіну пентхаус за 50 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Компанія президента США Дональда Трампа The Trump Organization планувала подарувати президенту РФ Володимиру Путіну пентхаус вартістю 50 мільйонів доларів у хмарочосі Trump Tower у Москві. Про це повідомляє BuzzFeed News з посиланням на джерела, передає УНН.

Як пише видання, компанія провела переговори з представником президента Росії Володимира Путіна під час президентської кампанії Трампа у 2016 році. Зазначається, що сторони обговорювали надання російському президенту п’ятиповерхового пентхаусу у Trump Tower в Москві безплатно.

Колишній адвокат Трампа Майкл Коен обговорив цю пропозицію з прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим, повідомили виданню двоє працівників федеральних правоохоронних органів.

Бізнес-партнер Коена Фелікс Сатер розповів виданню, що вони думали подарувати Путіну найдорожчу квартиру безплатно, щоб спонукати найбагатших російських олігархів брати участь в проекті.

"У Росії олігархи будуть викручуватись, щоб жити в тому самому будинку, що й Володимир Путін. Моя ідея полягала в тому, щоб подарувати Путіну пентхаус вартістю 50 мільйонів доларів і встановити ціну в понад 250 мільйонів доларів для інших об'єктів", - сказав Сатер.

Як повідомляв УНН, напередодні колишній адвокат Трампа Майкл Коен визнав свою провину у нових кримінальних обвинуваченнях. Вони стосуються свідчень Коена стосовно втручання РФ у президентські вибори у США в 2016 році.

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