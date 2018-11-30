Компанія Трампа планувала подарувати Путіну пентхаус за 50 млн доларів

Як пише видання, компанія провела переговори з представником президента Росії Володимира Путіна під час президентської кампанії Трампа у 2016 році. Зазначається, що сторони обговорювали надання російському президенту п’ятиповерхового пентхаусу у Trump Tower в Москві безплатно.

Колишній адвокат Трампа Майкл Коен обговорив цю пропозицію з прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим, повідомили виданню двоє працівників федеральних правоохоронних органів.

Бізнес-партнер Коена Фелікс Сатер розповів виданню, що вони думали подарувати Путіну найдорожчу квартиру безплатно, щоб спонукати найбагатших російських олігархів брати участь в проекті.

"У Росії олігархи будуть викручуватись, щоб жити в тому самому будинку, що й Володимир Путін. Моя ідея полягала в тому, щоб подарувати Путіну пентхаус вартістю 50 мільйонів доларів і встановити ціну в понад 250 мільйонів доларів для інших об'єктів", - сказав Сатер.

Як повідомляв УНН, напередодні колишній адвокат Трампа Майкл Коен визнав свою провину у нових кримінальних обвинуваченнях. Вони стосуються свідчень Коена стосовно втручання РФ у президентські вибори у США в 2016 році.