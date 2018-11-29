Екс-адвокат Трампа брехав Конгресу США щоб бути лояльним Президенту

“Майкл Коен, колишній адвокат президента Трампа, визнав себе винним у брехні Конгресу про плани побудувати вежу для містера Трампа в Росії”, — йдеться в публікації видання.

Як пояснює Коен, він брехав Конгресу, щоб відповідати “політичним заявам Трампа”. Коен наголосив, що брехав, щоб “бути лояльним до Першого” (мова йде про Дональда Трампа — ред.).

У зв’язку із визнання своєї провини, Майкл Коен має шанс отримати легше покарання. Коен зізнався у нових злочинах всього за два тижні до початку відбування покарання за попередніми звинуваченнями.

Видання The New York Times стверджує, що після того, як Майкл Коен виступив у суді в четвер, Дональд Трамп різко скасував планову зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, тоді як обидва лідери будуть присутні в Аргентині на саміті G20. Трамп заявив, що відкликав зустріч через недавні військові дії Росії з Україною.

Нагадаємо, колишній юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен стверджує, що американський лідер в минулому неодноразово допускав расистські висловлювання, образливі для темношкірих.

Раніше Коен під присягою заявив, що скоїв злочин за дорученням Трампа.

Коен, який визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення, заявив, що “в координації і за вказівкою кандидата на федеральний пост” він запобіг публікації інформації, яка могла завдати шкоди кандидату і його кампанії.