Екс-юрист президента США стверджує, що Трамп допускав расистські висловлювання

За словами юриста, один з таких випадків мав місце в 2016 році під час передвиборної гонки. Коен подивився один з мітингів Трампа по телевізору і пізніше під час бесіди з ним в хмарочосі Trump Tower зазначив, що ті, хто зібрався були здебільшого білими. За твердженням юриста, Трамп тоді відповів наступне: “Це тому, що темношкірі занадто дурні, щоб за мене голосувати”.

Коен пригадав, що незабаром після смерті Нельсона Мандели в 2013 році відбувся ще один випадок такого роду. Трамп тоді в розмові з Коеном нібито сказав: “Назви одну країну під керуванням темношкірого, яка не є брудною дірою”. “Назви одне місто”, — нібито додав Трамп.

Екс-юрист президента США також розповів, що в кінці 2000-х років під час поїздки через один з бідних кварталів Чикаго (штат Іллінойс) Трамп зазначив, що “тільки чорні могли б так жити”. Адвокат висловив співчуття у зв’язку з тим, що раніше не розірвав ділові відносини з чинним американським лідером.

Нагадуємо, Трамп обмовився і заявив, що нові санкції проти Ірану вже ввели.