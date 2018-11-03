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Екс-юрист президента США стверджує, що Трамп допускав расистські висловлювання

Екс-юрист президента США стверджує, що Трамп допускав расистські висловлювання

Київ • УНН

 • 10019 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Колишній юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коен стверджує, що американський лідер в минулому неодноразово допускав расистські висловлювання, образливі для темношкірих. З даними заявами адвокат виступив в інтерв’ю журналу Vanity Fair, повідомляє УНН.

За словами юриста, один з таких випадків мав місце в 2016 році під час передвиборної гонки. Коен подивився один з мітингів Трампа по телевізору і пізніше під час бесіди з ним в хмарочосі Trump Tower зазначив, що ті, хто зібрався були здебільшого білими. За твердженням юриста, Трамп тоді відповів наступне: “Це тому, що темношкірі занадто дурні, щоб за мене голосувати”.

Коен пригадав, що незабаром після смерті Нельсона Мандели в 2013 році відбувся ще один випадок такого роду. Трамп тоді в розмові з Коеном нібито сказав: “Назви одну країну під керуванням темношкірого, яка не є брудною дірою”. “Назви одне місто”, — нібито додав Трамп.

Екс-юрист президента США також розповів, що в кінці 2000-х років під час поїздки через один з бідних кварталів Чикаго (штат Іллінойс) Трамп зазначив, що “тільки чорні могли б так жити”. Адвокат висловив співчуття у зв’язку з тим, що раніше не розірвав ділові відносини з чинним американським лідером.

Нагадуємо, Трамп обмовився і заявив, що нові санкції проти Ірану вже ввели.

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