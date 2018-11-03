Экс-юрист президента США утверждает, что Трамп допускал расистские высказывания

По словам юриста, один из таких случаев имел место в 2016 году во время предвыборной гонки. Коэн посмотрел один из митингов Трампа по телевизору и позже во время беседы с ним в небоскребе Trump Tower отметил, что собравшиеся были по большей части белыми. По утверждению юриста, Трамп тогда ответил следующее: “Это потому, что темнокожие слишком глупы, чтобы за меня голосовать”.

Коэн припомнил, что вскоре после кончины Нельсона Манделы в 2013 году произошел еще один случай такого рода. Трамп тогда в разговоре с Коэном якобы сказал: “Назови одну страну под управлением темнокожего, которая не является грязной дырой”. “Назови один город”, — будто бы добавил Трамп.

Экс-юрист президента США также рассказал, что в конце 2000-х годов во время поездки через один из бедных кварталов Чикаго (штат Иллинойс) Трамп отметил, что “только черные могли бы так жить”. Адвокат выразил сожаление в связи с тем, что раньше не разорвал деловые отношения с действующим американским лидером.

Напоминаем, Трамп оговорился и заявил, что новые санкции против Ирана уже ввели.