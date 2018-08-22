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Коен під присягою заявив про вчинення злочину за дорученням Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен під присягою заявив, що скоїв злочин за дорученням Трампа. Про це, як повідомляє CNN, розповів адвокат Коена Ленні Девіс, інформує УНН.

Коен під присягою заявив про вчинення злочину за дорученням Трампа

Коен, який визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення, заявив, що “в координації і за вказівкою кандидата на федеральний пост” він запобіг публікації інформації, яка могла завдати шкоди кандидату і його кампанії.

Девіс також опублікував твіт, в якому розповів про свідчення Коена. “Сьогодні він встав і дав свідчення під присягою, що Дональд Трамп доручив йому вчинити злочин, заплативши двом жінкам з основною метою вплинути на вибори. Якщо ці платежі були злочином для Майкла Коена, то чому вони не були злочином для Дональда Трампа?”, — написав Девіс.

Як пояснив телеканалу колишній головний юрисконсульт Федеральної виборчої комісії Лоуренс Ноубл, це перший за останні 50 років випадок, коли чинного президента безпосередньо звинуватили в злочині, пов’язаному з фінансуванням його передвиборної кампанії. “Це перший випадок після Уотергейту, коли президента звинуватили в особистій участі — в керівництві і координації — порушення правил фінансування кампанії”, — сказав Ноубл.

Як повідомляв УНН, присяжні у справі Манафорта прийшли до консенсусу по 8 з 18 пунктів звинувачення.

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