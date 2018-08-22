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Коэн под присягой заявил о совершении преступления по поручению Трампа

Киев • УНН

 • 10228 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению Трампа. Об этом, как сообщает CNN, рассказал адвокат Коэна Ленни Дэвис, передает УНН.

Коэн под присягой заявил о совершении преступления по поручению Трампа

Коэн, который признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, заявил, что “в координации и по указанию кандидата на федеральный пост” он предотвратил публикацию информации, которая могла нанести вред кандидату и его кампании.

Дэвис также опубликовал твит, в котором рассказал о показаниях Коэна. “Сегодня он встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с основной целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, то почему они не были преступлением для Дональда Трампа?”, — написал Дэвис.

Как пояснил телеканалу бывший главный юрисконсульт Федеральной избирательной комиссии Лоуренс Ноубл, это первый за последние 50 лет случай, когда действующего президента напрямую обвинили в преступлении, связанном с финансированием его предвыборной кампании. “Это первый случай после Уотергейта, когда президента обвинили в личном участии — в руководстве и координации — нарушения правил финансирования кампании”, — сказал Ноубл.

Как сообщал УНН, присяжные по делу Манафорта пришли к консенсусу по 8 из 18 пунктов обвинения.

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