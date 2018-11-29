Экс-адвокат Трампа врал Конгрессу чтобы быть лояльным Президенту
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал свою вину в новых уголовных обвинениях. Обвинения Федерального суда, в которых признал свою вину бывший юрист американского лидера, касаются свидетельств Коэна относительно вмешательства РФ в президентские выборы США в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американское издание New York Times.
“Майкл Коэн, бывший адвокат президента Трампа, признал себя виновным во лжи Конгрессу о планах построить башню для мистера Трампа в России”, — говорится в публикации издания.
Как объясняет Коэн, он врал Конгрессу, чтобы соответствовать “политическим заявлениям Трампа”. Коэн подчеркнул, что врал, чтобы “быть лояльным к Первому” (речь идет о Дональде Трампа — ред.).
В связи с признанием своей вины, Майкл Коэн имеет шанс получить более легкое наказание. Коэн признался в новых преступлениях всего за две недели до начала отбывания наказания по предварительным обвинениям в его адрес.
Издание The New York Times утверждает, что после того, как Майкл Коэн выступил в суде в четверг, Дональд Трамп резко отменил плановую встречу с президентом России Владимиром Путиным, тогда как оба лидера будут присутствовать в Аргентине на саммите G20. Трамп заявил, что отозвал встреча за недавних военных действий России с Украиной.
Напомним, бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн утверждает, что американский лидер в прошлом неоднократно допускал расистские высказывания, оскорбительные для темнокожих.
Ранее Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению Трампа.
Коэн, признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, заявил, что “в координации и по указанию кандидата на федеральный пост” он предотвратил публикации информации, которая могла нанести вред кандидату и его кампании.