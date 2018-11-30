Компания Трампа планировала подарить Путину пентхаус за 50 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Компания президента США Дональда Трампа The Trump Organization планировала подарить президенту РФ Владимиру Путину пентхаус стоимостью 50 миллионов долларов в небоскребе Trump Tower в Москве. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на источники, передает УНН.
Как пишет издание, компания провела переговоры с представителем президента России Владимира Путина во время президентской кампании Трампа в 2016 году. Отмечается, что стороны обсуждали предоставление российскому президенту пятиэтажного пентхауса в Trump Tower в Москве бесплатно.
Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн обсудил это предложение с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, сообщили изданию двое сотрудников федеральных правоохранительных органов.
Бизнес-партнер Коэна Феликс Сатер рассказал, что они думали подарить Путину самую дорогую квартиру бесплатно, чтобы побудить богатейших российских олигархов участвовать в проекте.
"В России олигархи будут выкручиваться, чтобы жить в том же доме, что и Владимир Путин. Моя идея заключалась в том, чтобы подарить Путину пентхаус стоимостью 50 миллионов долларов и установить цену в более 250 миллионов долларов для других объектов", - сказал Сатер.
Как сообщал УНН, накануне бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал свою вину в новых уголовных обвинениях. Они касаются свидетельств Коэна относительно вмешательства РФ в президентских выборах в США в 2016 году.