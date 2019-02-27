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Экс-адвокат президента США заявил, что не имеет никаких данных о заговоре Трампа с РФ

Экс-адвокат президента США заявил, что не имеет никаких данных о заговоре Трампа с РФ

Киев  •  УНН

 • 8573 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн подтвердил, что не обладает никакими сведениями, подтверждающими достоверность подозрений по поводу заговора нынешнего президента США с должностными лицами в России накануне американских выборов в ноябре 2016 года. Новые показания под присягой на эту тему Коэн дал в среду на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса, передает УНН.

“Как я указал в своем вступительном слове, я бы не использовал фразу “участие в заговоре”, — признал Коэн, отвечая на вопрос Дебби Вассерман-Шульц (демократ, от штата Флорида), касающиеся предполагаемого взаимодействия избирательного штаба Трампа с властями России в выборов 2016 года.

“Было что-то странное в неоднократном восхвалении президента (России Владимира) Путина (Трампом)? Да. Но я на самом деле не уверен, что могу ответить на этот вопрос в плане “заговора”, — заявил Коэн.

“Я не был частью избирательной кампании (Трампа), не знаю о других разговорах, которые состоялись у господина Трампа с другими лицами. Просто очень много точек, которые, как кажется, ведут в одном направлении”, — добавил бывший адвокат.

“Были заданы вопросы относительно того, известно мне о прямых показаниях того, что господин Трамп или его избирательная кампания находились в сговоре с Россией. Или не известно. Хочу ясно (сказать это). Однако у меня есть свои подозрения”, — говорится в тексте вступительного слова Коэна.

Бывший адвокат главы администрации США также утверждал, что “желание господина Трампа одержать победу” на выборах в 2016 году “заставило бы” его “работать с кем угодно”.

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Как информировал УНН, в декабре 2018 бывшего адвоката президента США Дональда Трампа приговорили к трем годам тюрьмы. Майкла Коэна признали виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушении закона о финансировании избирательной кампании и предоставлении ложной информации Конгресса.

По версии следствия, Коэн участвовал в тайной передаче 130 тысяч долларов двум женщинам, которые взяли деньги в обмен на молчание о возможных любовные связи с Трампом. Во-вторых, по данным следствия, он солгал Конгресса о строительные планы президента США в Москве.

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Коэн, который начнет отбывать свой тюремный срок в марте, утверждал, что Трамп лично распорядился о выплатах и при этом осознавал незаконность своих действий. Сам президент неоднократно заявлял об обратном.

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