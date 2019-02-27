Экс-адвокат Трампа назвал президента США "расистом" и "аферистом"

"Я свидетельствую, чтобы обеспечить защиту моей семьи от угроз президента", - заявил Коэн на слушаниях в надзорном комитета Палаты представителей Конгресса США в среду, 27 февраля.

По словам Коэна, ему стыдно за то, что он прикрывал действия Трампа. Коэн добавил, что еще до президентства Трамп знал, что WikiLeaks во время избирательной кампании 2016 обнародует данные из переписки демократов, в частности те, что компроментують Хиллари Клинтон.

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Коэн также рассказал, что Трамп оскорблял афроамериканцев. "Однажды он спросил меня, могу ли я назвать страну, которой управляет чернокожий человек, которое бы не было "гадюшником". Это было, когда Барак Обама был президентом США", - отметил Коэн.

Перед выступлением Коэна в комитете депутаты-республиканцы отметили, что его заявления будут недостоверными. Коэну забросили то, что он вовремя не предоставил членам комитета для ознакомления свои заявления и доказательства. Дональд Трамп также обвиняет своего экс-адвоката во лжи.

Как информировал УНН, в декабре 2018 бывшего адвоката президента США Дональда Трампа приговорили к трем годам тюрьмы. Майкла Коэна признали виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушении закона о финансировании избирательной кампании и предоставлении ложной информации Конгресса.

По версии следствия, Коэн участвовал в тайной передаче 130 тысяч долларов двум женщинам, которые взяли деньги в обмен на молчание о возможных любовные связи с Трампом. Во-вторых, по данным следствия, он солгал Конгресса о строительные планы президента США в Москве.

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Коэн, который начнет отбывать свой тюремный срок в марте, утверждал, что Трамп лично распорядился о выплатах и при этом осознавал незаконность своих действий. Сам президент неоднократно заявлял об обратном.