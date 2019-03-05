Палата представителей США направила запросы нескольким гражданам РФ, сотрудничавших с Трампом

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Глава комитета Палаты представителей по юридическим вопросам направил 81 письмо с просьбой предоставить документы в связи с расследованием, которое проводит нижняя палата Конгресса. Все они подписаны главой комитета Джерри Надлером, передает УНН.

Все письма содержат одинаковый текст, в котором говорится о необходимости защитить основы конституционного строя США. В этой связи конгрессмены хотят выяснить, не было ли в действиях президента страны признаков злоупотребления властью и препятствования правосудию.

Среди адресатов Надлера есть и российские граждане. В частности от Виктора Вексельберга Палата представителей требует документы касательно его встреч с Трампом в июне 2016 года и финансовых отношений с членами предвыборного штаба будущего президента.

От компании Concord Management and Consulting (адресатом называется Евгений Пригожин) Палата представителей хочет получить свидетельства контактов ее представителей с людьми из окружения Трампа, а также сайтом Wikileaks.

От участвовавшего во встрече с сыном Трампа Ираклия Кавеладзе Палата представителей потребовала деталей его контактов с Трампом, Полом Манафортом, Джаредом Кушнером, Джеффом Сешнсом.

Заинтересовал Надлера и основатель Wikileaks Джулиан Ассанж.

В основном упомянутые в сообщении комитета по юридическим делам лица упоминались в расследовании комиссии Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Последняя два года искала связи Трампа с российскими политиками и чиновниками, однако до сих пор не пришла к окончательным выводам.

Как сообщал УНН, экс-адвокат Трампа назвал президента США “расистом” и “аферистом”.

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