Один из деловых партнеров Манафорта заявил СМИ, что не имел связей с разведкой РФ

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Киев  •  УНН

 • 8403 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Константин Килимник, один из фигурантов расследования вмешательства РФ в американские выборы, заявил журналистам газеты The Wall Street Journal, что, вопреки утверждениям властей США, “не имеет никаких связей с российскими разведывательными службами”, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий материал.

Газета утверждает, что Килимник имеет российское гражданство, ранее работал в Украине, а сейчас живет в Москве. Он являлся в прошлом деловым партнером Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа. В публикации говорится, что, по версии спецпрокурора США Роберта Мюллера, который проводит расследование относительно влияния России на выборы, Килимник связан с разведслужбами РФ. Оппоненты Трампа утверждали, что Килимник мог быть посредником между штабом республиканца и Москвой.

“Я никогда не был связан с разведывательными службами России”, — приводит газета текст электронного письма, полученного, как отмечается, от Килимника. Он также сообщил, что американская сторона умышленно пытается “представить его недостающим звеном в истории, выстроенной на зыбкой почве”.

Как говорится в публикации, жюри присяжных, сформированное ранее по запросу Мюллера, предъявило Килимнику обвинения в “оказании влияния на свидетелей” в связи с попытками Манафорта вести лоббистскую деятельность без необходимой регистрации в Украине в 2012 году. Аппарат Мюллера также утверждал, что Манафорт в 2016 году предоставил Килимнику некие сведения, касающиеся опросов общественного мнения относительно настроений граждан во время избирательной кампании в США.

“Наши беседы носили очень общий характер, во время них не было какого-либо предметного обсуждения опросов в США или каких-либо других тем, которые не являлись общеизвестными”, — приводит газета комментарий Килимника на этот счет. Он также сообщил, что не планирует приезжать в США.

Как сообщал УНН, в США к расследованию в отношении Трампа привлекли эксперта по борьбе с оргпреступностью РФ.

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