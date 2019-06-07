Трамп вважає, що Мюллер своєю останньою заявою виставив себе дурнем

“Дозвольте мені сказати вам, що він (спецпрокурор США) виставив себе дурнем. Ніхто не повідомляв про те, що йому (Мюллеру) довелося скорегувати свої показання, тому що ці свідчення не були вірні”, — зазначив глава держави.

Він не висловив ніяких заперечень проти того, щоб Мюллер, який зняв з себе повноваження спецпрокурора минулого тижня, дав свідчення в Конгресі, на чому наполягає спікер Палати представників Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія). “Ненсі Пелосі — це справжнє лихо. Чи знаєте, нехай робить те, що хоче. Я вважаю, що у них (демократів в Конгресі) великі неприємності”, — зауважив Трамп.

Мюллер минулого тижня повідомив, що не вбачає можливість висунення звинувачень на адресу чинного президента США.

“Ми не винесли судження з приводу того, чи вчинив президент злочин, — заявив він. — Президент, згідно давно усталеною в Міністерстві юстиції практиці, не може бути звинувачений в скоєнні злочинів в той період, коли він знаходиться на своїй посаді. Такий крок суперечив б конституції навіть в тому випадку, якщо б звинувачення були висунуті потай. Оскільки апарат спецпрокурора входить в структуру міністерства юстиції і ми керувалися правилами міністерства, питання про висунення звинувачень проти президента не та можливість, яку ми розглядали”.

Мюллер чітко заявив, що не налаштований давати показання в Конгресі, але якщо його змусять піти на це, то його свідчення “не можуть виходити за рамки вже представленої доповіді” про підсумки розслідування.

Нагадаємо, демократи планують притягнути до відповідальності генпрокурора США за відмову надати доповідь Мюллера.