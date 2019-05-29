Мюллер оголосив про відставку і закриття офісу Спецпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У зв'язку із закінченням розслідування щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року, спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив про закриття свого офісу і про відставку, передає кореспондент УНН.
"Два роки тому чинний Генеральний прокурор призначив мене Спеціальним прокурором та створив офіс Спеціального прокурора. Призначення зобов'язало офіс розслідувати втручання Росії у вибори в 2016 році. Це також включало розслідування будь-яких зв'язків або координації між російським урядом і особами, пов'язаними з кампанією Трампа.
Під час розслідування я не робив публічних заяв. Я роблю заяву сьогодні, тому що наше розслідування завершено. Генпрокурор в більшій частині зробив публічним наш звіт. Ми офіційно закриваємо офіс спецпрокурора, і також я йду з Департаменту юстиції і повертаюся до приватного життя", - сказав Мюллер.
Далі спецпрокурор розповів про підсумки розслідування.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував втручання Росії у вибори в США і ймовірні зв'язки кампанії Дональда Трампа з РФ, в середу вранці повинен зробити несподівану заяву.