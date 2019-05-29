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Спецпрокурор США выступит с "неожиданным заявленим" о расследовании в отношении России

Спецпрокурор США выступит с "неожиданным заявленим" о расследовании в отношении России

Киев  •  УНН

 • 14792 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший вмешательство России в выборы в США и предполагаемые связи кампании Дональда Трампа с РФ, в среду утром сделает неожиданное заявление. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

Так, это может стать первым публичным комментарием Мюллера с тех пор, как он передал свой отчет о расследовании на 448 страницах, в котором заключил, что между кампанией Трампа и Кремлем не было никакого преступного сговора.

Кроме того, не ясно, что послужило причиной заявления или что именно Мюллер собирается заявить.

Как сообщал УНН, ранее переговоры о возможности публичного выступления спецпрокурора Роберта Мюллера на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США зашли в тупик.

Напомним, 24 марта министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессменам письменное заключение на четырех страницах о результате расследования спецпрокурора Мюллера. Но сам отчет спецпрокурора на более чем 400 страницах появился только в середине апреля.

В отчете отмечалось, что Мюллер и его коллеги обнаружили много случаев контактов команды Трампа с русскими во время президентской кампании 2016 года. Впрочем, несмотря на это, они не обнаружили в действиях Трампа и его окружения признаков преступления.

На вопрос, пытался ли Трамп помешать работе органов юстиции, Мюллер не дал прямого ответа, лишь привел аргументы как в пользу этого тезиса, так и такие, которые ей противоречат. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера возможных связей Трампа с русскими длилось около двух лет.

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