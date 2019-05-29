Спецпрокурор США виступить з "несподіваною заявою" про розслідування щодо Росії

Так, це може стати першим публічним коментарем Мюллера з тих пір, як він передав свій звіт про розслідування на 448 сторінках, в якому зробив висновок, що між кампанією Трампа і Кремлем не було ніякого злочинної змови.

Крім того, не ясно, що послужило причиною заяви або що саме Мюллер збирається заявити.

Як повідомляв УНН, раніше переговори про можливість публічного виступу спецпрокурора Роберта Мюллера на слуханнях в юридичному комітеті Палати представників Конгресу США зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр представив конгресменам письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Мюллера. Але сам звіт спецпрокурора на більш ніж 400 сторінках з'явився тільки в середині квітня.

У звіті зазначалося, що Мюллер і його колеги виявили багато випадків контактів команди Трампа з росіянами під час президентської кампанії 2016 року. Втім, незважаючи на це, вони не виявили в діях Трампа і його оточення ознак злочину.

На питання, чи намагався Трамп перешкодити роботі органів юстиції, Мюллер не дав прямої відповіді, лише навів аргументи як на користь цієї тези, так і такі, які їй суперечать. Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера можливих зв'язків Трампа з росіянами тривало близько двох років.