Демократи планують притягнути до відповідальності генпрокурора США за відмову надати доповідь Мюллера

КИЇВ. 4 червня. УНН. Палата представників Конгресу США, більшість в якій належить демократам, проголосує 11 червня щодо резолюції про притягнення до відповідальності міністра юстиції і генерального прокурора США Вільяма Барра за неповагу до законодавчої влади через його відмову надати конгресменам повну версію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера за підсумками розслідування змови між Росією і передвиборчим штабом президента Дональда Трампа. Про це повідомила газета The Hill з посиланням на джерела в Демократичній партії, передає УНН.