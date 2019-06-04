Демократи планують притягнути до відповідальності генпрокурора США за відмову надати доповідь Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Палата представників Конгресу США, більшість в якій належить демократам, проголосує 11 червня щодо резолюції про притягнення до відповідальності міністра юстиції і генерального прокурора США Вільяма Барра за неповагу до законодавчої влади через його відмову надати конгресменам повну версію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера за підсумками розслідування змови між Росією і передвиборчим штабом президента Дональда Трампа. Про це повідомила газета The Hill з посиланням на джерела в Демократичній партії, передає УНН.
Відмова виконати вимоги повістки законодавців вважається в США неповагою до Конгресу і є кримінальним злочином, за яке може бути призначений штраф до 100 тисяч доларів і тюремне ув’язнення терміном до року. Якщо резолюція буде схвалена Палатою представників, це дасть можливість юридичному комітету палати звернутися до суду, який може зобов’язати Барра виконати вимоги повістки або висунути проти нього звинувачення.
Раніше глава юридичного комітету Палати представників Конгресу США Джерролд Надлер (демократ від штату Нью-Йорк) декілька разів вимагав від Барра надати законодавцям повний текст доповіді спецпрокурора Мюллера без вилучення з нього конфіденційної інформації, зокрема, що стосується засідань журі присяжних. Проте ці вимоги не були виконані.
Нагадуємо, у конгресі вирішили заборонити США виходити з договору про відкрите небо.