Демократы планируют привлечь к ответственности генпрокурора США за отказ предоставить доклад Мюллера

Отказ выполнить требования повестки законодателей считается в США неуважением к Конгрессу и является уголовным преступлением, за которое может быть назначен штраф до 100 тысяч долларов и тюремное заключение сроком до года. Если резолюция будет одобрена Палатой представителей, это даст возможность юридическому комитету палаты обратиться в суд, который может обязать Барра выполнить требования повестки или выдвинуть против него обвинения.

Ранее глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) несколько раз требовал от Барра предоставить законодателям полный текст доклада спецпрокурора Мюллера без изъятия из него конфиденциальной информации, в частности, касающейся заседаний жюри присяжных. Тем не менее эти требования не были выполнены.

Напоминаем, в конгрессе решили запретить США выходить из договора об открытом небе.