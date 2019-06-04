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У конгресі вирішили заборонити США виходити з договору про відкрите небо

У конгресі вирішили заборонити США виходити з договору про відкрите небо

Київ • УНН

 • 9906 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Комітет палати представників конгресу з питань збройних сил підготував законопроект, що забороняє США вихід, припинення або розірвання договору про відкрите небо, в рамках якого проводяться спостережні польоти, передає УНН.

Виняток пропонується зробити в тому випадку, якщо глави Пентагону і Держдепу разом звинуватять Росію в порушенні договору (і неприйнятті кроків для повернення до дотримання угод), а всі країни-підписанти з цим погодяться.

Законодавці відзначили, що договір можна використовувати під час криз і відзначили, що США провели польоти над Україною після інциденту на вході в Керченську протоку, де російські прикордонники обстріляли і затримали три українські кораблі.

Комітет конгресу пропонує рішуче відповідати на порушення положень договору з боку Росії, але зазначає, що США повинні дотримуватися взятих в рамках угоди зобов’язань через вигоду, яку вони приносять.

У комітеті вважають, що для максимально ефективного використання договору, США потрібно модернізувати свої літаки і сенсори, оскільки зараз американці проводять спостережні польоти над Росією на техніці часів 1960-х років. Застарілі літаки погано підходять для екстремальних умов експлуатації, що нерідко призводить до переносу або скасування місій, сказано в документі.

Як зазначає The Hill, республіканці в конгресі обмежували фінансування польотів в рамках договору, посилаючись на порушення з боку Росії.

Нагадуємо, у базі конгресу США з’явився законопроект про санкції щодо “Північного потоку-2”.

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