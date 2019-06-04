В конгрессе решили запретить США выходить из договора об открытом небе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Комитет палаты представителей конгресса по вооруженным силам подготовил законопроект, запрещающий США выход, приостановку или разрыв договора об открытом небе, в рамках которого проводятся наблюдательные полеты, передает УНН.
Исключение предлагается сделать в том случае, если главы Пентагона и Госдепа вместе обвинят Россию в нарушении договора (и непринятии шагов для возврата к соблюдению соглашений), а все страны-подписанты с этим согласятся.
Законодатели отметили, что договор можно использовать во время кризисов и отметили, что США провели полеты над Украиной после инцидента на входе в Керченский пролив, где российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля.
Комитет конгресса предлагает решительно отвечать на нарушение положений договора со стороны России, но отмечает, что США должны придерживаться взятых в рамках соглашения обязательств из-за выгоды, которую они приносят.
В комитете считают, что для максимально эффективного использования договора, США нужно модернизировать свои самолеты и сенсоры, поскольку сейчас американцы проводят наблюдательные полеты над Россией на технике времен 1960-х годов. Устаревшие самолеты плохо подходят для экстремальных условий эксплуатации, что нередко приводит к переносу или отмене миссий, сказано в документе.
Как отмечает The Hill, республиканцы в конгрессе ограничивали финансирование полетов в рамках договора, ссылаясь на нарушения со стороны России.
Напоминаем, в базе конгресса США появился законопроект о санкциях по “Северному потоку-2”.